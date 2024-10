Nach Rekordsaison

Die Vereinigung WNBPA hofft damit auf ein neues Modell mit Verbesserungen bei Gehältern, Altersversorgung, besserer Kinderbetreuung und Familienplanungsleistungen. Der ursprünglich bis 2027 laufende Tarifvertrag konnte bis zum 1. November vorzeitig zum 31. Oktober 2025 gekündigt werden.

Am Sonntag hatte der Club New York Liberty mit den deutschen Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally erstmals den Titel geholt . Laut dpa war es der Schlusspunkt einer auch wirtschaftlich herausragenden Saison. So seien etwa die Zuschauerzahlen um 170 Prozent gestiegen. Dazu sei ein neuer Elfjahresvertrag über Medienrechte im Wert von 200 Millionen Dollar pro Jahr unterzeichnet worden.