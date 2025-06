Europameisterschaft

Basketball-EM: Großbritannien vs. Deutschland (IMAGO / Eibner / IMAGO / Eibner-Pressefoto / Max Vincen)

Dort trifft die deutsche Mannschaft am Mittwoch auf Titelkandidat Belgien. In der Vorbereitung hatte es gegen die Belgierinnen zwei klare Niederlagen gegeben. In beiden Partien hatten Fiebich und Geiselsöder aber noch gefehlt, weil sie erst danach von ihren WNBA-Clubs freigestellt worden waren. Gegen die chancenlosen Britinnen war Frieda Bühner mit 17 Punkten beste Werferin.

