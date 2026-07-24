Ziel dieses Schrittes sei es, die wirtschaftliche Zukunft des Unternehmens zu sichern und eine nachhaltige Fortführung des Geschäftsbetriebs zu ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung.
Nach Unternehmensangaben sind neben der Varta AG als Konzernmuttergesellschaft mit Sitz in Ellwangen auch die operativen Einheiten Varta Microbattery GmbH, Varta Micro Production GmbH und Varta Storage GmbH betroffen.
Wesentliche Ursachen seien deutlich verschlechterte Marktbedingungen, eine schwächere Nachfrage, negative Währungskurseffekte sowie zuletzt die Entscheidung eines wichtigen Kunden, die Zusammenarbeit zu beenden.
Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.