Bundestag: Der Bau neuer Gaskraftwerke wird beschleunigt. (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Der Bundestag stimmte einem Gesetz zu, das die Ausschreibung neuer Kraftwerke mit einer Leistung von zunächst neun Gigawatt vorsieht. Ziel der Bundesregierung ist es, die Stromversorgung auch in Zeiten ohne Sonne und Wind zu sichern. Der SPD-Abgeordnete Zorn sprach von einem wichtigen Bestandteil zur Stärkung der Versorgungssicherheit und für den Klimaschutz. Die neuen Kraftwerke seien kostengünstig und könnten bis 2045 auf Wasserstoff umgestellt werden.

Nach Angaben aus dem Wirtschaftsministerium soll es bereits in diesem Jahr die ersten Ausschreibungen geben. Voraussetzung dafür ist eine beihilferechtliche Genehmigung durch die EU-Kommission.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft begrüßte das Gesetz. Umweltschützer und auch Energieexperten sehen darin hingegen ein Subventionsprogramm für eine überholte Technologie.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.