Das Investoreninteresse am Bau von Solarparks in Deutschland ist weiterhin hoch. (Unsplash / Andreas Gucklhorn)

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, gingen in der aktuellen Ausschreibungsrunde 569 Gebote ein und damit so viele wie noch nie. Die Menge der Ausschreibungen sei erneut überzeichnet worden.

Die meisten Zuschläge entfielen demnach auf Projekte, die am Rande von Autobahnen oder Schienenwegen oder auf Ackerflächen geplant seien. Bundeswirtschaftsminister Habeck erklärte, die hohe Nachfrage zeige, dass die Energiewende vorankomme und Solarstrom immer günstiger werde.

Der Bundestag hatte kürzlich mit den Stimmen der Ampel-Koalition Maßnahmen beschlossen, um den Ausbau der Solarenergie voranzutreiben. So sollen mehr Flächen als bisher für den Bau von Solaranlagen freigegeben werden - etwa in Mooren oder an Berghängen.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.