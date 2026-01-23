Statistisches Bundesamt

Im Baugewerbe sind die Aufträge gestiegen. (picture alliance / SULUPRESS.DE / Torsten Sukrow)

Im Vergleich zum Oktober gab es kalender- und saisonbereinigt einen Anstieg um 8,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum November 2024 nahmen die Aufträge um 4,1 Prozent zu.

Der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Dullien, sprach von einem weiteren Indiz für eine Erholung. Der Bau werde in diesem Jahr eine wichtige Rolle dafür spielen, dass sich die deutsche Wirtschaft aus der Rezession herausarbeite. Er könne sogar zu einem Wachstumsmotor werden.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.