Wirtschaft
Baubranche steigert Aufträge und Umsatz erstmals seit Jahren

​Die deutsche Baubranche ist im vergangenen Jahr erstmals wieder gewachsen.

    Der Betonboden eines Neubaus für ein Einfamilienhaus
    Die Baubranche wächst wieder. (picture alliance/ABBfoto)
    Das inflationsbereinigte Auftragsvolumen lag um 6,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Von 2022 bis 2024 war es unter anderem in Folge höherer Zinsen und Materialkosten noch gesunken.
    Großaufträge im gesamten ⁠Bauhauptgewerbe, vor allem bei der Bahnstreckensanierung und beim Ausbau der ⁠digitalen Infrastruktur, hätten maßgeblich zu der positiven Entwicklung beigetragen, ⁠hieß es.
    Der Jahresumsatz im Bauhauptgewerbe stieg 2025 im Vergleich zum Vorjahr inflationsbereinigt um 2,4 Prozent und damit erstmals seit 2020 wieder.
