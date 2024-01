Bundeswirtschaftsminister Habeck. (Bernd Weißbrod / dpa / Bernd Weißbrod)

Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir schrieb, er messe immer mit gleichem Maß, ob bei Klimaklebern oder bei den Bauern am Fährhafen: Gewalt und Nötigung seien verachtenswert. Umweltministerin Lemke äußerte sich ähnlich. Sie erwarte nun eine klare Distanzierung des Deutschen Bauernverbands.

Bauern am Sturm der Fähre gehindert

Habeck wollte am gestrigen Abend am Fährhafen Schlüttsiel von seinem Urlaub auf der Hallig Hooge zurückkehren. Wütende Bauern drohten die Fähre zu stürmen, so dass Habeck zurückfahren musste. Nach Angaben der Polizei waren mehr als 100 Demonstranten am Fähranleger. Es kam zu Rangeleien, nach Angaben der Polizei wurde auch Pfefferspray eingesetzt. Inzwischen konnte Habeck seine Reise fortsetzen.

Bundesregierung gibt nach

Bauern in ganz Deutschland protestieren derzeit gegen Pläne der Bundesregierung, bestimmte Subventionen zu streichen oder zu kürzen. Gestern hatte die Bundesregierung angekündigt, dass die Befreiung von der Kfz-Steuer in der Landwirtschaft bestehen bleibt. Die Steuervergünstigungen beim Agrardiesel sollen demnach schrittweise bis 2026 reduziert werden, um den betroffenen Unternehmen mehr Zeit zur Anpassung zu geben.

