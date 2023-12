Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Rukwied, forderte SPD, Grüne und FDP auf, die Pläne zu den Streichungen zurückzuziehen. Ansonsten habe die Landwirtschaft keine Zukunft. Bundesfinanzminister und FDP-Chef Lindner äußerte die Bereitschaft, die Beschlüsse durch andere Kürzungsmaßnahmen zu ersetzen. Darüber müsse man in der Koalition sprechen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch Agrarminister Özdemir, Grüne, warnte vor einem Hofsterben. Am Abend bremsten etliche Traktoren bei einer Protestaktion den Verkehr entlang der A1 im Landkreis Vechta aus . Für Montag kündigte der Bauernverband eine Demonstration am Brandenburger Tor an.