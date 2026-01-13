Bauern fuhren am Morgen mit mehreren hundert Traktoren durch Paris und demonstrierten in der Nähe der Nationalversammlung. Sie warfen der Regierung sowie Präsident Macron vor, sich in Brüssel nicht ausreichend für eine Mehrheit gegen das Freihandelsabkommen eingesetzt zu haben.
Die Minderheitsregierung von Premierminister Lecornu muss sich deswegen morgen im Parlament einem Misstrauensvotum stellen. Beantragt haben es die rechte Partei Rassemblement National sowie die linkspopulistische Partei La France Insoumise.
Die EU-Staaten hatten dem Freihandelsabkommen mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay vergangene Woche mehrheitlich zugestimmt. Frankreich votierte dagegen. Die Unterzeichnung des Abkommens soll am Samstag in Paraguay erfolgen.
Diese Nachricht wurde am 13.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.