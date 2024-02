Proteste vor dem Landesfunkhaus Niedersachsen des Norddeutschen Rundfunks (Julian Stratenschulte/dpa)

Rund 80 Demonstranten fuhren mit Autos und Traktoren vor das Funkhaus des Norddeutschen Rundfunks in Hannover. Ein Sprecher sagte, der Protest richte sich gegen eine falsche Berichterstattung nicht nur des NDR über die jüngsten Proteste von Landwirten. Erst kürzlich hatte es Blockaden vor einem Presseverteilzentrum in Hamburg und vor dem Druckzentrum der "Deister-Weser-Zeitung" in Hameln gegeben. Der Deutsche Journalisten-Verband kritisierte die Aktionen als Angriffe auf die Pressefreiheit.

In mehreren Bundesländern versperrten Bauern mit ihren Traktoren zudem die Lager von Supermärkten. In Lübbenau im Spreewald etwa wurde das Logistikzentrum von Kaufland blockiert. In Rheinland-Pfalz waren seit gestern Abend Landwirte und Winzer unterwegs. Von mindestens zehn Standorten aus sollten keine Transporte mehr zu Filialen von Lidl, Aldi, Netto, Edeka und Globus möglich sein.

