Polnische Landwirte demonstrierten in Warschau gegen die Klimapolitik der EU. (Czarek Sokolowski / AP / dpa / Czarek Sokolowski)

Zu der Kundgebung unter dem Motto "Nieder mit dem Green Deal" hatte die Gewerkschaft Solidarnosc aufgerufen. Die Demonstration wurde von der nationalkonservativen Oppositionspartei PiS unterstützt. Aus deren Reihen nahmen Parteichef Kaczynski und der frühere Ministerpräsident Morawiecki teil. Die Stadtverwaltung gab die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt mit bis zu 35.000 an - deutlich weniger, als die Organisatoren erwartet hatten.

Mit dem "Green Deal" strebt die EU Klimaneutralität bis 2050 an. Die Vorgaben stießen in den vergangenen Monaten in mehreren Ländern vor allem im Agrarsektor wiederholt auf scharfe Kritik. Zuletzt hatte Brüssel Zugeständnisse an die Landwirte gemacht. Vielen Bauern in Polen gehen diese aber nicht weit genug.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.