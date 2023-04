Die Dürre hat in diesem Jahr 60 Prozent des ländlichen Raums in Spanien erfasst. (picture alliance / dpa / MAXPPP / Olivier Got)

Dadurch entstünden irreversible Verluste auf mehr als 3,5 Millionen Hektar Anbaufläche, heißt es in dem Bericht des Dachverbands von Bauern- und Viehzüchterorganisationen. In vier Regionen des Landes werde die Ernte von Weizen und Gerste in diesem Jahr bereits komplett abgeschrieben, in drei weiteren Regionen werde sie stark beeinträchtigt sein. Auch der Nuss-, Oliven- und Weinanbau leide.

Hitze und mangelnder Regen hatten Spanien schon im vergangenen Jahr schwer zugesetzt. Die Stauseen sind zurzeit durchschnittlich nur zu etwas mehr als 40 Prozent gefüllt.

