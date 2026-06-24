Verbandstreffen

Für Saisonarbeitskräfte soll ein Abschlag von 20 Prozent auf den gesetzlichen Mindestlohn möglich sein, fordert der Präsident des Bauernverbandes Rukwied. (picture alliance / dpa / Andreas Arnold)

Beim Deutschen Bauerntag in Freiburg verlangte er eine Verlängerung des Tankrabatts für Diesel für die anstehende Erntezeit. Mit Blick auf Saisonarbeitskräfte sprach er sich für einen Abschlag von 20 Prozent beim gesetzlichen Mindestlohn aus. Vor dem Hintergrund der Reformvorschläge zur Rente warnte der Verbandspräsident zudem vor einer generellen Abschaffung von Minijobs.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Özdemir forderte in seinem Grußwort mehr Geld für eine zukunftsorientierte Tierhaltung. Wenn man aufgrund des Sondervermögens Geld für alles Mögliche habe, dann auch dafür, so der Grünenpolitiker. Der Bauerntag dauert noch bis morgen. Dann wird auch Bundesagrarminister Rainer erwartet.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.