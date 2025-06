Der Präsident des Bauernverbandes, Rukwied, glaubt, dass die Landwirtschaft stärker finanziert werden muss (Archivbild). (Michael Kappeler/dpa)

Er sagte zum Auftakt des Deutschen Bauerntages in Berlin, eine Stärkung der Versorgungssicherheit sei mindestens so wichtig wie die der Verteidigungsfähigkeit. Für den Bundeshaushalt im kommenden Jahr sind laut Rukwied mindestens 1,5 Milliarden Euro für den Umbau im Agrarbereich erforderlich. Damit sollten Maßnahmen für mehr Tierwohl sowie Weiterentwicklungen bei Klima- und Umweltschutz in der Landwirtschaft finanziert werden. Wichtig sei es, Bürokratie abzubauen und den Bauern mehr Planungssicherheit zu geben.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.