Agrarpolitik

Bauernproteste beim Treffen der EU-Landwirtschaftsminister in Brüssel. (Harry Nakos/AP/dpa)

Rund 250 Traktoren blockierten nach Polizeiangaben die Straßen im Brüsseler Europaviertel und wichtige Einfahrtstraßen in die Stadt.

Die EU-Staaten hatten heute früh deutliche Lockerungen der Umweltauflagen und Ausnahmen für kleine Höfe im Eilverfahren vorläufig gebilligt. Nach Vorschlägen der EU-Kommission sollen unter anderem Vorgaben für einen Brachlandanteil auf Ackerflächen weiter ausgesetzt bleiben. Regeln für die Fruchtfolge und für den Erhalt von Wiesenflächen sollen gelockert werden.

Deutschland meldete angesichts der Zugeständnisse Umweltbedenken an. Landwirtschaftsminister Özdemir erklärte am Rande von Beratungen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel, gerade die Fruchtfolge sei wichtig, um Ernten dauerhaft zu sichern. Die Umweltvorgaben so weitgehend auszusetzen, halte er für den falschen Weg.

