Hohe Kosten für Diesel und Dünger

Rukwied sagte der Deutschen Presse-Agentur, die enormen Kosten schnürten den Betrieben die Luft ab. Wenn keine schnelle Entscheidung falle, könnten die Erntemengen zurückgehen und die Lebensmittelpreise ab dem Sommer deutlich steigen.
Spitzenvertreter von Union und SPD wollen heute über die hohen Energiepreise, aber auch über die anstehenden Reformen beraten. Bundeswirtschaftsministerin Reiche, CDU, hatte angekündigt, dass dazu auch der Kosalitionsausschuss zusammenkommen werde. Dafür gibt es aber keine offizielle Bestätigung.
Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.