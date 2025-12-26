Landwirtschaft

Eisweinlese in Thüringen (Archivbild) (Thüringer Weingut / Kathrin Clauß)

Rukwied sagte der Rheinischen Post, der Weinbau sei hierzulande in der größten Krise seit Jahrzehnten. Aufgrund der schlechten Marktlage geht der Präsident des Deutschen Bauernverbandes davon aus, dass Rebflächen in erheblichem Umfang verloren gehen werden. Rukwied betonte, deutsche Weine könnten bei der Qualität mit Weinen aus Frankreich, Spanien oder Italien mithalten.

Laut dem Deutschen Weininstitut ging im Jahr 2024 der Umsatz bei Weinen aus deutschen Regionen um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.