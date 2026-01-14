Grüne Woche

Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands (picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow)

Verbandspräsident Rukwied sagte in Berlin, die Preissituation an den Agrarmärkten sei im Moment desaströs. Die Bauern müssten endlich dringend entlastet werden. Rukwied forderte den Abbau von Bürokratie sowie branchenspezifische Sonderlösungen beim Mindestlohn. Dieser sei in Deutschland doppelt so hoch wie in anderen europäischen Ländern - bezogen auf Anbausektoren wie Obst in Spanien oder Gemüse in Polen.

Am Abend wird die 90. Ausgabe der Grünen Woche durch Bundespräsident Steinmeier offiziell eröffnet. Die Messe gilt als eine der wichtigsten internationalen Leistungsschauen der Landwirtschaft.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.