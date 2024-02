Protestaktionen von Landwirten

Bernhard Krüsken ist Geschäftsführer des Deutschen Bauernverbands. (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Blockaden vor Medienhäusern, Druckereien sowie Lebensmittellagern seien die falschen Instrumente, sagte Verbands-Geschäftsführer Krüsken den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Unter anderem hatten in der Nacht zu gestern einige Landwirte in Bremerhaven eine Druckerei blockiert und dadurch die Auslieferung von Zeitungen behindert - aus Unmut über die Berichterstattung über zurückliegende Proteste. In Norddeutschland blockierten Bauern in der vergangenen Woche eine Autobahn unangekündigt mit Baumstämmen, Misthaufen und Traktoren, außerdem kam es zu Hafenblockaden.

In Deutschland und anderen europäischen Staaten protestieren Landwirte seit Wochen teils massiv gegen die Politik ihrer Regierungen und der EU. Hierzulande entzündete sich der Unmut an geplanten Subventionskürzungen angesichts der aktuellen Haushaltskrise.

