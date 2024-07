Nasse Witterung

"Mehr Pflanzenschutzmittel einsetzen": Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes (dpa / picture alliance / Bernd Weißbrod)

Verbandspräsident Rukwied sagte während eines Betriebsbesuchs in Frankfurt am Main, die feuchtwarme Witterung begünstige die Kraut- und Knollenfäule im Kartoffelanbau, so dass Ausfälle drohten. Auch steige das Risiko für Pilzbefall durch Überschwemmungen, Hochwasser und Staunässe. Beim Getreide etwa werde man mit rund 42 Millionen Tonnen das Vorjahresergebnis knapp verfehlen.

Rukwied sprach sich in diesem Zusammenhang für den verstärkten Einsatz einer breiten Palette von Pflanzenschutzmitteln aus, von denen allerdings in Deutschland derzeit zu wenig verfügbar seien.

