Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft hatte es zuvor Untersuchungen zu Finanzkriminalität gegeben. Imamoglu werden unter anderem Korruption und Unterstützung einer Terrorgruppe vorgeworfen. Der 54-Jährige war gestern festgenommen worden. Er bezeichnet die Vorwürfe gegen ihn als politisch motiviert.

Imamoglu sollte demnächst als Präsidentschaftskandidat seiner Partei CHP nominiert werden. Umfragen zufolge lag er in der Wählergunst vor Amtsinhaber Erdogan. Dieser wies einen politischen Bezug zu der Festnahme zurück.

Mittwochabend protestierten in zahlreichen türkischen Städten tausende Menschen trotz eines Demonstrationsverbots gegen die Festnahme Imamoglus. An der Universität in der Hauptstadt Ankara soll es zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen sein.