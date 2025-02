Im Jahr 2024 gab es so wenig Baugenehmigung wie seit 2010 nicht mehr (Archivbild). (dpa / Bildagentur-online / Ohde)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wurden rund 216.000 Wohnungen in neuen oder in bestehenden Gebäuden genehmigt. Das waren fast 17 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit sank die Zahl das dritte Jahr in Folge, wobei sich der Rückgang zuletzt etwas abschwächte.

Nicht nur der Wohnungs-, sondern auch der Hausbau steckt in einer Krise. Als Gründe werden oftmals gestiegene Zinsen, verteuerte Materialkosten, hohe Standards und die Bürokratie genannt. Die Zahl der genehmigten Wohnungen gilt als ein Frühindikator für die künftige Bautätigkeit.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.