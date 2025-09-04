Dessau

Bauhaus feiert 100-jähriges Bestehen

In Dessau wird das 100. Jubiläum des dortigen Bauhauses gefeiert. Bei einem Festakt am Abend waren Politiker wie Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff zugegen, es gab Gesang, Tanz und Performance. In einer Videobotschaft sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, es gehe um die Geschichte der Kunstschule, aber "auch um so viel mehr". Die Innovationskraft der Bauhäusler inspiriere bis heute.