Beim Wohnungsbau kommt Deutschland nicht recht voran. (Monika Skolimowska / dpa / Monika Skolimowska)

Der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands HDB, Müller, sagte der "Bild"-Zeitung, es drohe ein Debakel. Man könne froh sein, wenn 200.000 Wohnungen fertiggestellt würden. Es gebe sogar einige Stimmen, die nur mit 150.000 rechneten.

Müller forderte von der nächsten Bundesregierung einen Kurswechsel in der Wohnungspolitik. In diesem Zusammenhang regte er eine Zusammenlegung der Bundesministerien Bau und Klimaschutz an.

Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland geht seit rund zwei Jahren Monat für Monat zurück. Grund sind gestiegene Baukosten und hohe Zinsen. Die Ampel-Regierung war ursprünglich mit dem Ziel angetreten, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.