Unwetter
Baum erschlägt einen Mann im sächsischen Rathen - Feuerwehr vielerorts im Einsatz

In verschiedenen Regionen Deutschlands hat es am Abend und in der Nacht Unwetter gegeben.

    Einsatzkräfte stehen im Bereich der Felsenbühne Rathen. Bei einem Unwetter in Sachsen ist ein Mann ums Leben gekommen. Er wurde in Rathen von einem umgestürzten Baum erschlagen.
    Mann von Baum erschlagen: Toter bei Unwetter im sächsischen Rathen. (dpa / xcitepress / Jonas Schubert)
    In Rathen in der Sächsischen Schweiz kam ein Mann ums Leben, als ein Baum umstürzte. Weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt, drei von ihnen schwer.
    In Hamburg berichtete die Feuerwehr alleine bis zum späten Abend von rund 100 Einsätzen. In Stuttgart waren Unterführungen überflutet. Bäume fielen auf Autos, Stromleitungen oder Straßen.
    Der Deutsche Wetterdienst hatte für mehrere Bundesländer Unwetterwarnungen herausgegeben.
    Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.