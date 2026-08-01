In Rathen in der Sächsischen Schweiz kam ein Mann ums Leben, als ein Baum umstürzte. Weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt, drei von ihnen schwer.
In Hamburg berichtete die Feuerwehr alleine bis zum späten Abend von rund 100 Einsätzen. In Stuttgart waren Unterführungen überflutet. Bäume fielen auf Autos, Stromleitungen oder Straßen.
Der Deutsche Wetterdienst hatte für mehrere Bundesländer Unwetterwarnungen herausgegeben.
Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.