In der Sächsischen Schweiz nahe der Felsenbühne in Rathen kam ein Mann ums Leben, als ein Baum umstürzte. Zehn weitere Menschen wurden nach Angaben der Rettungsleitstelle verletzt.
Unter anderem in Hamburg und Stuttgart rückte die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen aus. Unterführungen waren überflutet, Bäume fielen auf Autos oder Stromleitungen auf Straßen.
Der Deutsche Wetterdienst hatte für mehrere Bundesländer Unwetterwarnungen herausgegeben.
Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.