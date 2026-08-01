Unwetter
Baum erschlägt einen Mann in Sachsen - Feuerwehr vielerorts im Einsatz

In verschiedenen Regionen Deutschlands hat es gestern Abend schwere Unwetter mit starken Gewittern gegeben.

    Ein Baum liegt nachts auf einer Straße in Stuttgart. Ein Polizist steht in der Bildmitte auf der Straße und regelt den Verkehr. Am linken Bildrand befinden sich Autos, darunter ein Einsatzfahrzeug der Polizei.
    Ein Baum liegt auf einer Straße in Stuttgart. (picture alliance / onw-images | Daniel Kessler)
    In der Sächsischen Schweiz nahe der Felsenbühne in Rathen kam ein Mann ums Leben, als ein Baum umstürzte. Zehn weitere Menschen wurden nach Angaben der Rettungsleitstelle verletzt.
    Unter anderem in Hamburg und Stuttgart rückte die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen aus. Unterführungen waren überflutet, Bäume fielen auf Autos oder Stromleitungen auf Straßen.
    Der Deutsche Wetterdienst hatte für mehrere Bundesländer Unwetterwarnungen herausgegeben.
    Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.