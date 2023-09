Klara Geywitz (SPD), Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, plant ein Förderproramm zum Kauf von Häusern (IMAGO / Jens Schicke)

Es gebe einen wachsenden Bedarf an Wohnraum und an bezahlbaren Einfamilienhäusern, sagte die SPD-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Ein neues Programm soll dem nach Aussage von Geywitz Rechnung tragen. Das Volumen stehe noch nicht fest. Die Verhandlungen innerhalb der Bundesregierung liefen noch. Zugleich trat die Ministerin Vorwürfen entgegen, dass das kürzlich verabschiedete Gebäudeenergiegesetz zur Enteignung von Besitzern älterer Immobilien führe, da diese an Wert verlören. Auch ohne die neuen Regelungen würde das Heizen mit Öl und Gas wegen der CO2-Bepreisung stetig und deutlich teurer, so dass moderne Heizungen eingebaut werden müssten, betonte Geywitz.

