Wohnungsbau

Baustelle für ein Mehrfamilienhaus (IMAGO / Sven Simon (Symbolbild))

Der Entwurf für eine "Modernisierung des Städtebau- und Raumordnungsrechts" soll der SPD-Politikerin zufolge Planungs- und Genehmigungsprozesse beschleunigen. Ziel sei, lebenswerte Städte und Gemeinden zu stärken und gutes Wohnen schneller möglich zu machen. 2025 waren in Deutschland knapp 207.000 Wohnungen neu gebaut worden. Das war die niedrigste Zahl seit über zehn Jahren. Hubertz hatte das als zu wenig bezeichnet und Gesetzesänderungen angekündigt, um die Zahlen wieder zu steigern.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.