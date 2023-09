In Schleswig-Holstein beginnt der Bau der Suedlink-Stromleitung. (imago / Jochen Tack)

Die Trasse soll von Wewelsfleth nordwestlich von Hamburg die Elbe in einem Tunnel bis zum niedersächsischen Wischhafen unterqueren. Die Stromleitung Suedlink soll insgesamt 700 Kilometer lang werden und die Windenergieanlagen in Norddeutschland mit dem Süden Deutschlands verbinden. Das Projekt gehört zu den zentralen Bausteinen der Energiewende in Deutschland. Es ist mit einer Investitionssumme von zehn Milliarden Euro veranschlagt.

Zum Baustart wird Bundeswirtschaftsminister Habeck in Wewelsfleth erwartet.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.