Der Flughafen in Bishoftu nahe der Hauptstadt Addis Abeba soll 2030 fertiggestellt sein und jährlich von bis zu 110 Millionen Passagieren genutzt werden können. Zuständig ist die staatliche Fluggesellschaft Ethiopian Airlines. Das Bauprojekt kostet nach offiziellen Angaben 12,5 Milliarden Dollar und wird überwiegend von Kreditgebern wie der Afrikanischen Entwicklungsbank finanziert. Von Ethiopian Airlines hieß es, aus dem Nahen Osten, Europa, China und den USA sei großes Interesse an dem Bau gezeigt worden.

Bislang ist der Flughafen im südafrikanischen Johannesburg der größte Afrikas.

