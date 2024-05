Deutscher Meister

Geht unter die Haut: Das Logo des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen (IMAGO / Krystof Kriz)

"Verewige die einzigartige Saison der Werkself auf deiner Haut", schrieb der Klub. Die Zahl der Termine ist jedoch begrenzt. Allen, die bei der Aktion leer ausgehen, verspricht Bayer bis zum 13. Juni einen Rabatt auf ein Tattoo mit Werkself-Motiv.

Das Team von Trainer Xabi Alonso besitzt in dieser Saison die Chance auf das Triple. Im Europa-League-Finale trifft Leverkusen am 22. Mai in Dublin auf Atalanta Bergamo, im Endspiel des DFB-Pokals geht es drei Tage später in Berlin gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.