Der Leverkusener Josip Stanisic bejubelt sein Tor zum 2:2-Endstand. (picture alliance / dpa / Bernd Thissen)

Im Halbfinal-Rückspiel reichte den Leverkusenern gegen AS Rom ein 2:2, da sie das Hinspiel in der italienischen Hauptstadt mit 2:0 gewonnen hatten. Finalgegner ist Atalanta Bergamo. Die Begegnung findet am 22. Mai in Dublin statt.f

