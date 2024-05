Fußball

Bayer Leverkusen trifft im Europa-League-Finale auf Atalanta Bergamo

Der Deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen spielt am Abend um den Europa-League-Titel. In Dublin trifft die Mannschaft von Trainer Alonso im Finale auf Atalanta Bergamo. Anstoß ist um 21 Uhr. Es ist das erste von zwei Endspielen in dieser Woche.