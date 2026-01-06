Corona-Impfstoffe

Laut einem Sprecher von Bayer sollen die beschuldigten Firmen eine Technologie kopiert haben, die die Bayer-Tochterfirma Monsanto bereits in den 1980er Jahren zum Patent angemeldet hatte. Es geht um ein Verfahren zur Stabilisierung genetischen Materials. Monsanto hatte es ursprünglich für die Entwicklung widerstandsfähigerer Nutzpflanzen eingesetzt. Bayer hatte das Unternehmen 2018 übernommen.
Die Klage wurde bei einem amerikanischen Bundesgericht eingereicht. Ähnliche Vorwürfe erhebt Bayer gegen den US-Konzern und Impfstoffhersteller Johnson&Johnson. Bayer fordert Schadenersatz in nicht genannter Höhe.
Diese Nachricht wurde am 07.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.