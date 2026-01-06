Corona-Impfstoffe
Bayer verklagt Hersteller wegen Patentverletzung

Der Bayer-Konzern verklagt in den USA die Corona-Impfstoffhersteller Pfizer, Biontech und Moderna und wirft ihnen die Verletzung von Patenten vor.

    Das Logo des Konzerns, ein großes Kreuz mit den Buchstaben B A Y E R, vor einem wolkenverhangenen Himmel.
    Das Logo des in Leverkusen ansässigen Bayerkonzerns. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)
    Laut einem Sprecher von Bayer sollen die beschuldigten Firmen eine Technologie kopiert haben, die die Bayer-Tochterfirma Monsanto bereits in den 1980er Jahren zum Patent angemeldet hatte. Es geht um ein Verfahren zur Stabilisierung genetischen Materials. Monsanto hatte es ursprünglich ​für die Entwicklung widerstandsfähigerer Nutzpflanzen eingesetzt. Bayer hatte das Unternehmen 2018 übernommen.
    Die Klage wurde bei einem amerikanischen Bundesgericht eingereicht. Ähnliche Vorwürfe erhebt Bayer gegen den US-Konzern und Impfstoffhersteller Johnson&Johnson. Bayer fordert Schadenersatz in nicht genannter Höhe.
