Modernisierung

Die KZ-Gedenkstätte Dachau wird mithilfe von Bundesmitteln modernisiert. (imago-images / IPA Photo)

In Dachau geht es um das Projekt "Lernen am Ort - Lernen vom Ort", mit dem die rekonstruierten Häftlingsbaracken zu einem modernen Lern- und Ausstellungszentrum umgestaltet werden sollen, wie Kulturstaatsminister Weimer mitteilte. Die Gesamtkosten betragen 38,8 Millionen Euro, davon übernimmt der Bund 17,5 Millionen Euro. In Flossenbürg soll das ehemalige Verwaltungs- und Gefolgschaftsgebäude des SS-Unternehmens "Deutsche Erd- und Steinwerke" erschlossen und für die Gedenkstätte umgenutzt werden. Von den 8,9 Millionen Euro Gesamtkosten will der Bund 4,3 Millionen Euro bereitstellen.

Die Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau, Hammermann, sagte, dass man den Besuchern trotz des Verlustes der Zeitzeugengeneration die Geschichte des Ortes mit einem zeitgemäßen Ausstellungskonzept vermitteln wolle.

