Die Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen

Das berichtete der BR unter Berufung auf einen Mailverkehr zwischen der damaligen Anstaltsärztin und dem Landesjustizministerium. Demnach hatte die Medizinerin die Zustände in der JVA für untragbar gehalten und gekündigt. Die Gefangenen im besonders gesicherten Haftraum seien zum Beispiel nackt gewesen und hätten auf dem Boden schlafen müssen. In vielen Fällen habe es sich um psychisch Kranke gehandelt, die nicht in der Lage gewesen seien, für ihre Rechte einzustehen.

Am Wochenende war bekannt geworden, dass gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt wird - unter anderem wegen tätlicher Übergriffe auf Gefangene. Der Landesverband der Bayerischen Justizvollzugsbediensteten forderte eine sachliche und lückenlose Aufklärung der Vorwürfe. Es drohe ein genereller Image-Schaden für die Beschäftigten, sagte Verbandschef Sammer der dpa.

