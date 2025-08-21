Volksverhetzungs-Vorwurf

Daniel Halemba (AfD) (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Das Amtsgericht Würzburg hat eine Anklage der Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Volksverhetzung, Geldwäsche und Nötigung zugelassen. Die Verhandlung soll im Januar 2026 beginnen. Der Verdacht der Volksverhetzung gegen den Landtagsabgeordneten gründe sich auf das Abspielen eines Liedes, in dem zum Hass gegen die in Deutschland lebende türkische Bevölkerung angestachelt werde. Darüber hinaus soll er einen Anwalt bedrängt und dabei dessen Kanzleitür beschädigt haben.

Halemba wies erneut alle Vorwürfe zurück. Er gehe davon aus, dass es zu einem Freispruch komme.

