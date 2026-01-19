Auszeichnung

Florian David Fitz erhält den Bayerischen Filmpreis. (Malin Wunderlich / dpa / Malin Wunderlich)

"Immer authentisch schafft er vielschichtige Charaktere und hält uns und der Gesellschaft immer wieder charmant den Spiegel vor. Und als Mensch übernimmt er durch sein soziales Engagement gesellschaftliche Verantwortung für Menschen in schwierigen Lebenssituationen", führte Söder aus.

In der Begründung heißt es weiter, Fitz verbinde in seinem künstlerischen Schaffen Humor, Tiefgang und gesellschaftliche Relevanz. Er bringe komplexe Emotionen mit Leichtigkeit und Charme auf die Leinwand und sei nicht nur ein Künstler, sondern ein Impulsgeber, der sein Publikum begeistere und die deutsche Filmkultur nachhaltig bereichere.

Fitz wurde 1974 in München geboren und entdeckte laut Angaben früh seine Leidenschaft für das Schauspiel. Nach seinem Abschluss in Schauspiel und Gesang in Boston und ersten Bühnenerfahrungen begann er seine Karriere demnach zunächst im Fernsehen. Später wurde er auch als Autor und Regisseur tätig. Für seine Mitwirkung in "Oskars Kleid" und "Wochenendrebellen" bekam er den Bayerischen Filmpreis 2022 als Bester Darsteller.

Der Preis des Ministerpräsidenten ging in den vergangenen Jahren unter anderem an Uschi Glas, Veronica Ferres, Michael Bully Herbig, Sönke Wortmann, Martina Gedeck, Heiner Lauterbach, Roland Emmerich, Werner Herzog, Hannelore Elsner, Wim Wenders, Armin Mueller-Stahl, Margarethe von Trotta und Bruno Ganz.

