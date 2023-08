Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wirbt bei der Strompreisreform für eine nationale Strategie. (www.imago-images.de)

Die Bundesnetzagentur hatte sich am Wochenende für eine Strompreisreform mit niedrigeren Gebühren für Regionen mit viel Windkraft ausgesprochen. Der bayerische Ministerpräsident Söder wies den Vorschlag gestern zurück. - In Bayern stehen deutlich weniger Windkraftanlagen als in norddeutschen Bundesländern.

