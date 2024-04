Nach Teil-Legalisierung

Bayern will den Kosum von Cannabis in der Öffentlichkeit einschränken. (Peter Kneffel/dpa)

Das beschloss die bayerische Staatsregierung als Reaktion auf die bundesweite Teil-Legalisierung von Cannabis. Auch der Konsum im Englischen Garten in der Landeshauptstadt wird demnach untersagt. Zudem sollen Kommunen in Bayern die gesetzliche Möglichkeit erhalten, das Kiffen in bestimmten Bereichen zu verbieten - etwa in Freibädern und Freizeitparks.

Gesundheitsministerin Gerlach von der CSU betonte, man wolle insbesondere Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsrisiken schützen. Die entsprechende Gesetzesänderung solle im Mai in den Landtag in München eingebracht werden.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.