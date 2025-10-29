Zuvor spielte Bayer Leverkusen 4:2 nach Verlängerung bei Zweitligist SC Paderborn. Der VfB Stuttgart gewann 2:0 bei Bundesliga-Rivale FSV Mainz 05. Im Zweitliga-Duell zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Kaiserslautern setzten sich die Gäste aus der Pfalz mit 1:0 durch. Regionalligist FV Illertissen schied mit 0:3 gegen Zweitligist 1. FC Magdeburg aus.
Zweitligist Arminia Bielefeld schied nach dem Final-Einzug in der Vorsaison diesmal frühzeitig aus - bei Bundesligist 1. FC Union Berlin gab es ein 1:2 nach Verlängerung.
Diese Nachricht wurde am 29.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.