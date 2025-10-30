DFB-Pokal
Bayern drehen Spiel in Köln - Pleite für Schalke

Der FC Bayern München ist ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der Rekordpokalsieger gewann 4:1 beim 1. FC Köln. Erstligist SC Freiburg siegte 3:1 bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Zweitliga-Spitzenreiter FC Schalke 04 unterlag mit 0:4 bei Liga-Konkurrent Darmstadt 98. 

    Kölns Sebastian Sebulonsen (r) und Münchens Oswald Upamecano versuchen an den Ball zu kommen.
    Kölns Sebastian Sebulonsen (r) und Münchens Oswald Upamecano (Rolf Vennenbernd / dpa)
    Zuvor spielte Bayer Leverkusen 4:2 nach Verlängerung bei Zweitligist SC Paderborn. Der VfB Stuttgart gewann 2:0 bei Bundesliga-Rivale FSV Mainz 05. Im Zweitliga-Duell zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Kaiserslautern setzten sich die Gäste aus der Pfalz mit 1:0 durch. Regionalligist FV Illertissen schied mit 0:3 gegen Zweitligist 1. FC Magdeburg aus.
    Zweitligist Arminia Bielefeld schied nach dem Final-Einzug in der Vorsaison diesmal frühzeitig aus - bei Bundesligist 1. FC Union Berlin gab es ein 1:2 nach Verlängerung.
    Diese Nachricht wurde am 30.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.