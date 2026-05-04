Sicherheitspolitik

Ministerpräsident Söder und Innenminister Herrmann erklärten in Erding bei München, man bündele vorhandene Kompetenzen und verknüpfe modernste Technik mit praxisnaher polizeilicher Einsatzfähigkeit. Dies geschehe in enger Zusammenarbeit mit Bundespolizei und Bundeswehr.
Hintergrund sind wiederholte Drohnensichtungen über sicherheitskritischen Bereichen. Der Münchner Flughafen musste deshalb mehrmals seinen Betrieb einschränken.
Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.