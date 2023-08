Windenergie-Bonus

Bayern ist gegen Strompreiszonen, in denen die Einheiten unterschiedlich teuer sind. (picture alliance / Zoonar)

Wer solchen Zonen das Wort rede, lege die Axt an den Industriestandort Deutschland und gefährde Süddeutschland als industrielles Herz der Republik, sagte der bayerische Ministerpräsident Söder der "Süddeutschen Zeitung". Der CSU-Chef verwies darauf, dass es neben Windkraft andere erneuerbare Energien gebe, bei denen Bayern sehr gut abschneide. Insgesamt sei der Freistaat deshalb die Nummer 1 bei regenerativen Energien.

Die Bundesnetzagentur hatte sich am Samstag für eine Strompreisreform mit niedrigeren Gebühren für Regionen mit viel Windkraft ausgesprochen. In Bayern stehen deutlich weniger Windkraftanlagen als in norddeutschen Bundesländern.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.