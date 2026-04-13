Tarifkonflikt
Bayern: Heute wieder Streiks im kommunalen Nahverkehr

Die Gewerkschaft Verdi ruft für heute zum Streik im kommunalen Nahverkehr in mehreren bayerischen Städten auf.

    Streikendes Personal am Busbetriebshof Ost in München.
    Verdi ruft zum ÖPNV-Streik in Bayern auf. (picture alliance / Wolfgang Maria Weber )
    U-Bahnen, Busse und Trams sollen unter anderem in München und Nürnberg nicht fahren. Arbeitsniederlegungen sind laut Verdi auch in Augsburg, Regensburg, Fürth, Bayreuth, Dachau, Passau, Landshut und Schweinfurt geplant. Nicht betroffen sind S-Bahnen und Regionalzüge. Auch in Aschaffenburg sei ein Ausstand geplant, dort erwartet Verdi aber keine Auswirkungen für die Fahrgäste.
    Wie bei den bisherigen Warnstreiks wollen die betroffenen Städte Ersatzfahrpläne einrichten. Mit der Aktion am Tag vor der fünften Verhandlungsrunde für Bayern will Verdi Druck auf die Arbeitgeber ausüben.
    Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.