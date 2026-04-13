Tarifkonflikt

U-Bahnen, Busse und Trams sollen unter anderem in München und Nürnberg nicht fahren. Arbeitsniederlegungen sind laut Verdi auch in Augsburg, Regensburg, Fürth, Bayreuth, Dachau, Passau, Landshut und Schweinfurt geplant. Nicht betroffen sind S-Bahnen und Regionalzüge. Auch in Aschaffenburg sei ein Ausstand geplant, dort erwartet Verdi aber keine Auswirkungen für die Fahrgäste.
Wie bei den bisherigen Warnstreiks wollen die betroffenen Städte Ersatzfahrpläne einrichten. Mit der Aktion am Tag vor der fünften Verhandlungsrunde für Bayern will Verdi Druck auf die Arbeitgeber ausüben.
Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.