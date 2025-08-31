Der DFB-Pokal (Archivbild). (David Inderlied / dpa / David Inderlied)

Titelverteidiger VfB Stuttgart muss beim FSV Mainz antreten. Zu weiteren Bundesliga-Duellen kommt es bei den Partien zwischen Heidenheim und dem Hamburger SV sowie dem FC St. Pauli und Hoffenheim.

Brisantes Ost-Duell in Cottbus

Als klassentiefster Verein bekommt es der bayerische Viertligist FV Illertissen, der sich in der ersten Runde gegen den 1. FC Nürnberg durchgesetzt hatte, mit dem Zweitligisten Magdeburg zu tun. Drittligist Energie Cottbus empfängt RB Leipzig zum Ost-Duell.

Die zweite Runde ist für den 28. und 29. Oktober angesetzt. Das Achtelfinale folgt Anfang Dezember. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt am 23. Mai 2026.

Zum Auftakt hatten sich trotz einiger dramatischer Begegnungen fast durchweg die Favoriten durchgesetzt. Als einziger Bundesligist war Werder Bremen durch ein 0:1 bei Arminia Bielefeld schon in Runde eins gescheitert. Die Ostwestfalen, Finalist der Vorsaison, reisen nun schon wieder an den Endspielort und treten beim 1. FC Union Berlin an.

