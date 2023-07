"Ungerechtes System"

Bayern klagt gegen den Länderfinanzausgleich. Das System sei "ungerecht". (imago / Winfried Rothermel )

Das Kabinett in Müchen beschloss, in Karlsruhe einen Normenkontrollantrag gegen die aktuelle Regelung einzureichen. Als Begründung hieß es, Bayern schultere als mit Abstand größtes Zahlerland seit Jahren mehr als die Hälfte des gesamten Ausgleichsvolumens. Allein im Jahr 2022 habe Bayern knapp zehn Milliarden Euro in das Finanzausgleichssystem gegeben. Ministerpräsident Söder sagte, dies empfinde man als "tief ungerecht". Auch könne es nicht sein, dass Hamburg, Berlin oder Bremen als Stadtstaaten besser gestellt seien als München, Nürnberg oder Augsburg. Andere Bundesländer kritisierten die geplante Klage, darunter auch Geberländer. Erst mit dem Finanzausgleich würden die Voraussetzungen geschaffen, um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und öffentlicher Leistungen bundesweit zu wahren, hieß es etwa aus Niedersachsen.

Bayern hatte bereits 1999 und 2013 gegen den Länderfinanzausgleich geklagt. Die Klage von 2013 wurde zusammen mit Hessen auf den Weg gebracht. 2017 wurde sie von den beiden Ländern nach Verhandlungen und finanziellen Zusagen des Bundes wieder zurückgezogen.

