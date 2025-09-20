Fußball-Bundesliga

Bayerns Konrad Laimer (l.) versucht, Hoffenheims Torjäger Fisnik Asllani zu stoppen. (picture alliance / dpa / Uwe Anspach)

Die Münchner gewannen dank Dreifach-Torschütze Harry Kane auch ohne einige Stammspieler mit 4:1 bei der TSG Hoffenheim. Der englische Nationalspieler präsentierte sich mit zwei verwandelten Elfmetern gewohnt nervenstark vom Punkt.

Den ersten Erstliga-Sieg seit mehr als sieben Jahren bejubelte Aufsteiger Hamburger SV. Im Krisenduell mit dem weiter punktlosen 1. FC Heidenheim setzten sich die Norddeutschen mit 2:1 durch.

Dem FSV Mainz 05 gelang trotz einer mehr als halbstündigen Unterzahl ein 4:1 beim FC Augsburg. Der SC Freiburg setzte mit einem 3:0 bei Werder Bremen seinen Aufwärtstrend nach schwachem Saisonstart fort.

Im Abendspiel stehen sich Leipzig und Köln gegenüber.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.