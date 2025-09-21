Fußball-Bundesliga
Bayern München festigt Tabellenführung, Leipzig vorerst auf Platz zwei, HSV holt ersten Sieg

Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat seine Tabellenführung in der Bundesliga mit dem vierten Sieg im vierten Spiel gefestigt. Dem Hamburger SV gelang der erste Bundesliga-Sieg seit sieben Jahren.

    Eine Spielszene aus dem Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim.
    Bayerns Konrad Laimer (l.) versucht, Hoffenheims Torjäger Fisnik Asllani zu stoppen. (picture alliance / dpa / Uwe Anspach)
    Die Münchner gewannen dank Dreifach-Torschütze Harry Kane auch ohne einige Stammspieler mit 4:1 bei der TSG Hoffenheim. Der englische Nationalspieler präsentierte sich mit zwei verwandelten Elfmetern gewohnt nervenstark vom Punkt. 
    Den ersten Erstliga-Sieg seit mehr als sieben Jahren bejubelte Aufsteiger Hamburger SV. Im Krisenduell mit dem weiter punktlosen 1. FC Heidenheim setzten sich die Norddeutschen mit 2:1 durch. 
    Dem FSV Mainz 05 gelang trotz einer mehr als halbstündigen Unterzahl ein 4:1 beim FC Augsburg. Der SC Freiburg setzte mit einem 3:0 bei Werder Bremen seinen Aufwärtstrend nach schwachem Saisonstart fort.
    Im Abendspiel gewann Leipzig gegen Köln mit 3:1. Damit schob sich Leipzig zumindest vorübergehend auf Platz zwei der Tabelle.
    Diese Nachricht wurde am 21.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.